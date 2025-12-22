Kadın cinayetleri önlenemiyor. Ebru öğretmen, meslektaşı ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.

Olay Meram'da Ebru Küçüktaşdemir'in özel ders vereceği binanın önünde gerçekleşti. Ebru öğretmen ayrı yaşadığı ve boşanmak istediği eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı. Yapılan konuşma kısa bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi ile Abdullah Küçüktaşdemir, eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 22 bıçak darbesiyle yaraladı, hastaneye kaldırılan Ebru öğretmen tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

ÖLÜM TEHDİTİ İLE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ, SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

3 yıllık evli olan çiftin, önceden de boşanma davası açtıkları fakat daha sonra vazgeçtikleri öğrenildi. Ayrıca Ebru Küçüktaşdemir'in öncesinde eşi tarafından 'ölüm'le tehdit edildiği, şikayette bulunduğu, daha sonra şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

'KAYINVALİDEM YÜZÜNDEN, YUVAMIZ YIKILDI'

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü. Abdullah Küçüktaşdemir, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözü sorulan sanık Küçüktaşdemir, "Ben mal mülk düşkünü değilim. Bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Kayınvalidem yüzünden, yuvamız yıkıldı" dedi. Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, 'haksız tahrik' hükümlerini de uygulamadı.