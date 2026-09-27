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Kaynak: Haber Merkezi

Türk müziğinin tanınan isimlerinden Ebru Gündeş, yeni şarkısı için gerçekleştirdiği klip çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

51 yaşındaki Gündeş'in son görüntülerindeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımların ardından sanatçının yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

10 MİLYON TL'LİK OPERASYONU AÇIKLAMIŞTI

Gündeş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir konserde yüzündeki değişime ilişkin açıklamada bulunmuş ve yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini söylemişti.

Sahnede dinleyicilerine seslenen Gündeş, operasyonla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"

Ünlü şarkıcı, operasyon için yaklaşık 10 milyon TL harcadığını da açıklamıştı.

YENİ ŞARKISI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Gündeş, klip çekimlerinden kareleri de takipçileriyle paylaştı.

Sanatçının yeni imajını beğenenlerin yanı sıra değişimi fazla bulanlar da oldu. Sosyal medyada Gündeş'in son görüntüleri için "Çok abartmış", "Bambaşka biri olmuş" ve "Yolda görsem tanımam" gibi yorumlar yapıldı.