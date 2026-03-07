Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü

Demet Akalın ve Ebru Güneş kavgasında cepheler genişledi. İrem Derici ve Bengü’den sonra Ebru Gündeş de "Pırlanta" şarkısıyla savaşa dahil oldu. İşte magazin kazanını kaynatan o çok konuşulan mesajlar...

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü

Magazin camiasındaki ünlü figürler arasında yaşanan gerginlikler gün yüzüne çıktı.

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü - Resim: 2

Ebru Gündeş, Demet Akalın ve Burcu Güneş arasındaki söz düellosuna son noktayı koyan isim oldu. Gündeş'in "Pırlanta" şarkısı üzerinden yaptığı hamle, magazin gündeminde taşları yerinden oynattı. İşte cemiyet hayatını hareketlendiren o gelişmelerin detayları...

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü - Resim: 3


Demet Akalın ve Burcu Güneş arasındaki ipler gerilirken, İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü’den gelen destek mesajları magazin kazanını iyice kaynattı.

Burcu Güneş, yaptığı açıklamada Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullandı.

Burcu Güneş, yaptığı açıklamada Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullandı.

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü - Resim: 5

Gündeş, Akalın'ı sanat, emek ve kalite açısından kendisine yakın görmediğini söyleyerek,

"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum"dedi.

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü - Resim: 6

Ebru Gündeş’ten olay yaratan "Pırlanta" hamlesi! Ünlü isim, şarkı sözleri üzerinden yaptığı paylaşımla Demet Akalın’a destek vererek tartışmanın seyrini değiştirdi.

Gündeş'in paylaşımında yer alan "Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?" sözleri dikkatleri üzerine çekti.

Gündeş'in paylaşımında yer alan "Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?" sözleri dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü - Resim: 8

Gündeş'in gönderisi, sosyal medya platformlarında kısa sürede "olaylı bir destek ve açık bir mesaj" etiketiyle gündemin zirvesine oturdu.

Yeniçağ Gazetesi
