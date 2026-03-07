Ebru Gündeş yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Camia yangın yerine döndü

Magazin camiasındaki ünlü figürler arasında yaşanan gerginlikler gün yüzüne çıktı.
Burcu Güneş, yaptığı açıklamada Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullandı.
Gündeş, Akalın'ı sanat, emek ve kalite açısından kendisine yakın görmediğini söyleyerek,
"Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum"dedi.
Ebru Gündeş’ten olay yaratan "Pırlanta" hamlesi! Ünlü isim, şarkı sözleri üzerinden yaptığı paylaşımla Demet Akalın’a destek vererek tartışmanın seyrini değiştirdi.
Gündeş'in paylaşımında yer alan "Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?" sözleri dikkatleri üzerine çekti.
Gündeş'in gönderisi, sosyal medya platformlarında kısa sürede "olaylı bir destek ve açık bir mesaj" etiketiyle gündemin zirvesine oturdu.