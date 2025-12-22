Türkiye takviye edici gıda pazarının lideri Orzax, küresel büyüme hedefleri kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euroluk bir kredi anlaşması imzaladı. Bu finansman, şirketin Kazakistan’daki yeni üretim ve lojistik üssünün kurulmasında kullanılacak.

2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan tesisin, Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir bölgede lojistik ve stratejik bir merkez olarak konumlandırılması hedefleniyor. Kazakistan’ın sunduğu serbest ticaret avantajlarından yararlanacak yatırım, bölgeyi küresel bir ihracat üssüne dönüştürecek.

Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, EBRD ile yapılan iş birliğinin, Orzax’ın uzun vadeli vizyonuna duyulan küresel bir güvenin tescili olduğunu vurguladı. Alimoğlu, şunları kaydetti:

“BU GÜVEN, ORZAX’IN KALİTESİNE VE GELECEĞİNE”

“Halihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki liderliğimizi, Kazakistan’daki bu ilk yurt dışı yatırımımızla taçlandırıyoruz. EBRD’den sağladığımız 25 milyon euroluk bu destek, Orzax’ın yüksek kalite standartlarının ve Ar-Ge vizyonunun uluslararası arenadaki karşılığıdır. Sadece güvenli ve sertifikalı besin takviyeleri üretmekle kalmayacak, aynı zamanda global bilgi birikimimizi yerel yetkinliklerle birleştirerek sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturacağız. Orta Asya’dan dünyaya uzanan bu etki, büyüme stratejimizin en güçlü yapı taşı olacak.”

GELECEĞİN SAĞLIK STANDARTLARI ORZAX İLE ŞEKİLLENİYOR

Proje ile Orta Asya, Çin, Kafkasya ve Güneydoğu Asya pazarlarına doğrudan giriş sağlayacak. Orzax, modern teknolojilerle donatılacak yeni üretim merkeziyle, dünya genelindeki artan sağlıklı yaşam talebine en hızlı ve en güvenilir çözümleri sunmaya devam edecek.

Türkiye'nin lider markası, şimdi “Dünyanın Sağlık Ortağı” olma yolunda daha güçlü, daha cesur ve daha global oldu.