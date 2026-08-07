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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ebrar Karakurt'un sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada, A Milli Takım kampının başlangıcında yaşadığı ağrılar nedeniyle yapılan tetkiklerde Ebrar Karakurt'ta kemik iliği ödemi ve sakroiliak eklemde sıvı artışı tespit edildiği belirtildi.

SAHAYA DÖNÜŞÜ HENÜZ TAMAMLANMADI

Federasyon, milli voleybolcunun istirahat sürecinin ardından fizyoterapi ve kontrollü sahaya dönüş programına alındığını açıkladı.

A Milli Takım sağlık ekibi ile Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekibinin birlikte yaptığı değerlendirmelerde mevcut bulgularda önemli iyileşme görülmesine rağmen, güvenli şekilde sahalara dönüş sürecinin henüz tamamlanmadığı ifade edildi.

Bu nedenle Ebrar Karakurt'un sağlık durumu gözetilerek mevcut milli takım kadrosunda yer almadığı bildirildi.

1 İLA 3 HAFTA DAHA SÜREBİLİR

TVF'nin açıklamasına göre Ebrar Karakurt'un tamamen sahalara dönmesinin 1 ila 3 hafta arasında sürmesi bekleniyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup etabı fikstürü de açıklandı.

A Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları, grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin grup maçları:

21 Ağustos: Türkiye - Letonya (19.00)

23 Ağustos: Türkiye - Slovenya (19.00)

24 Ağustos: Türkiye - Macaristan (19.00)

26 Ağustos: Türkiye - Almanya (19.00)

28 Ağustos: Türkiye - Polonya (19.00)