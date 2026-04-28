Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakalarında Bilecikli sporcu Ebrar Dalgıç, 2 madalya birden kazandı.

Okul Sporları Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları 24–25 Nisan tarihlerinde Kocaeli’de düzenlendi.

Ebrar Dalgıç müsabakaların Genç Kız A kategorisi 100 m branşında 2. ve 200 m branşında ise 3. olarak büyük bir başarı elde etti.

Sporcunun başarısına ilişkin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörümüz Muhammed Köse’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.