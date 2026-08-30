Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KDC'de devam eden Ebola salgınının son durumuna ilişkin yeni değerlendirmesini yayımladı. Raporda, virüsün ülke genelinde 60 sağlık bölgesine ulaştığı, salgından ise 6 eyaletin etkilendiği belirtildi.

Salgının son aylarda hem vaka sayısı hem de yayıldığı alan bakımından belirgin biçimde genişlediğine dikkat çekilen DSÖ raporunda, 26 Ağustos'taki verilere yer verildi.

ULUSLARARASI BİR ACİL DURUM

Raporda, “26 Ağustos itibarıyla 2 bin 786 ölüm dahil toplam 5 bin 794 doğrulanmış vaka bildirildi.

Bu rakamlar, salgının ölçeğinde ve coğrafi yayılımında son üç ayda önemli bir artış olduğunu göstermektedir. 18 Ağustos'taki DSÖ Acil Durum Komitesi toplantısının tavsiyesi doğrultusunda salgın uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.