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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusunda, Ebola salgınının merkezlerinden biri olan Beni kenti çevresinde düzenlenen isyancı saldırılarında son günlerde 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıların salgınla mücadele çalışmalarını da ciddi şekilde aksattığını belirtiyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kivu eyaletindeki Beni kenti yakınlarında bulunan Matété, Mamuli ve Kitoho köylerine çarşamba sabahı erken saatlerde düzenlenen baskınlarda en az 10 kişi öldürüldü. Saldırıların sorumlusu olarak, IŞİD bağlantılı Demokratik Müttefik Güçler (ADF) milis grubu gösteriliyor.

Bölgedeki toplum liderlerinden Isaac Kavalami, saldırılarda motosikletlerin ve evlerin ateşe verildiğini, çok sayıda sivilin de kaçırıldığını söyledi. Kavalami, "Şu ana kadar yaklaşık 10 kişinin öldüğünü tespit ettik. Kaçırılanların sayısı ise henüz bilinmiyor" dedi.

Cumartesi gece yarısından kısa süre önce Beni'ye giren milisler, kentte büyük paniğe neden oldu. Saldırılar sırasında yüzlerce kişi evlerini terk ederek çevredeki ormanlık alanlara kaçtı. Tanıklara göre saldırılarda 20'den fazla kadın, erkek ve çocuk hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.

Beni'nin Ngandi Mahallesi'nde yaşayan Mumbere Sivya, "Uyumaya hazırlanıyorduk ki yardım çığlıkları duymaya başladık. ADF saldırmıştı. Canımızı kurtarmak için panikle evlerimizden kaçtık. Sabah olduğunda komşularımızın başlarının kesildiğini gördük" diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarına göre ADF, 2014 yılından bu yana bölgede yaklaşık 10 bin sivilin ölümünden sorumlu tutuluyor. Uganda kökenli olan grup, komşu Uganda'da da çok sayıda saldırı gerçekleştirmekle suçlanıyor.

EBOLA HASTALARI TEDAVİ MERKEZLERİNDEN KAÇTI

Kuzey Kivu Askeri Valiliği, saldırıların ardından Ebola teşhisi konulan üç hastanın Beni'deki tedavi merkezlerinden kaçtığını açıkladı.

Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Ituri eyaletlerinde devam eden Ebola salgınında şu ana kadar 344 vaka ve 60 ölüm kaydedildi.

1976 yılında ilk kez tespit edilen virüs nedeniyle DKC bugüne kadar 17 ayrı Ebola salgını yaşadı. Yetkililer, son saldırıların salgını kontrol altına alma çabalarını daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Beni'deki sivil toplum aktivistlerinden Albert Lusenge, "Ebola öldürüyor ama insanların başını kesmiyor. Yakınlarımızı ADF'nin vahşeti yüzünden kaybediyoruz. Bu çok acı bir durum" dedi.

ADF saldırılarında 20 aile üyesini kaybettiğini söyleyen Lusenge, insanların hem güvenlik hem de sağlık tehdidi altında yaşadığını vurguladı.