Hindistan ve Afrika Birliği, 28-31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi'ni Ebola salgını sebebiyle erteleme kararı aldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afrika'da ortaya çıkan halk sağlığı durumu nedeniyle zirvenin ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Hindistan hükümeti ve Afrika Birliği'nin zirvenin ertelenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Zirvenin daha sonraki bir tarihte düzenlenmesinin uygun olacağı konusunda anlaşıldığı aktarılan açıklamada, zirvenin düzenleneceği tarihe ilişkin kesin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Hindistan ve Afrika'nın dayanışma, karşılıklı saygı, barış, kalkınma ve refaha yönelik ortak taahhüt üzerine kurulu köklü bir ortaklığa sahip olduğu vurgulandı.

Öte yandan Hindistan hükümeti, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden gelen veya bu ülkelerden geçiş yapan yolcuların, hastalıkla ilişkili semptomlar ortaya çıkması halinde havaalanındaki sağlık yetkililerine başvurmaları yönünde bir uyarı yayımladı.

Delhi Havalimanı da salgından etkilenen ülkelerden gelen veya bu ülkelerden transit geçiş yapan hasta yolcuların havalimanının sağlık yetkilisine başvurmaları uyarısında bulundu.