Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ve Uganda’da Bundibugyo suşunun neden olduğu Ebola salgınıyla mücadele sürerken, sağlık çalışanlarından gelen iyileşme haberleri umut yarattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının merkezlerinden Bunia kentinde tedavi gören dört hemşire ile bir laboratuvar çalışanının tamamen iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ituri eyaletinin başkenti Bunia’da yaptığı açıklamada, Bundibugyo varyantına karşı henüz lisanslı bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirtti. Ghebreyesus, buna rağmen erken teşhis ve destekleyici tıbbi bakım sayesinde hastaların iyileşebildiğini vurguladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre Kongo ve komşu Uganda’da yüzlerce vaka doğrulanırken, 1.100’den fazla şüpheli vaka inceleme altında bulunuyor. Salgın nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade ediliyor.

İTALYA VE BREZİLYA'DA ALARM

Öte yandan salgına yönelik endişeler Afrika kıtasının dışına da taşmış durumda. Kongo ve Uganda’ya seyahat geçmişi bulunan kişiler nedeniyle Brezilya ve İtalya’da sağlık otoriteleri alarma geçti. Brezilya’nın Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde Ebola şüphesiyle incelenen iki hastanın test sonuçları negatif çıkarken, İtalya’nın Sardinya Adası’nda Kongo’dan dönen bir yolcuda görülen belirtiler üzerine acil durum protokolleri devreye sokuldu.

DSÖ ve bölgesel sağlık otoriteleri, erken vaka tespiti, izolasyon, temaslı takibi ve güvenli defin işlemlerinin salgının kontrol altına alınmasında kritik olduğunu vurgularken, uluslararası desteğin artırılmasının önemine dikkat çekiyor.