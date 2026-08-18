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Kaynak: Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hızla yayılan Ebola salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgın müdahale ekibinin başında bulunan Thierno Balde, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Balde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 6 eyaletinde iki gün önce Ebola vaka sayısının 5 bini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bini aştığını açıkladı.

SALGININ YAYILMA NEDENİ AÇIKLANDI

Balde, salgının coğrafi olarak genişlemesinde, hastalar başta olmak üzere insanların salgından etkilenen bölgeler ile komşu bölgeler arasında kontrolsüz hareket etmesinin önemli rol oynadığını belirtti.

DSÖ MÜDAHALEYİ ARTIRIYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile ortaklarının tüm bölgelere müdahalede operasyonel kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade eden Balde, buna rağmen müdahalenin hızlandırıldığını söyledi.

Balde, salgına karşı mücadeleyi yerel düzeye taşıdıklarını belirterek, "Müdahaleyi merkezden uzaklaştırıyor ve topluluklara daha yakın hale getiriyoruz." dedi.

YÜZLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVLENDİRİLECEK

DSÖ'nün destekleriyle gözetim kapasitesinin artırıldığını belirten Balde, 100 epidemiyoloğun daha görevlendirileceğini ve binden fazla toplum sağlığı çalışanının sahaya gönderileceğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ile birlikte güvenli defin kapasitesinin en az iki katına çıkarılmasının planlandığını ifade eden Balde, hastanelerdeki yatak kapasitesinin de hızla artırıldığını söyledi.

Salgının ilk dönemlerinde yalnızca birkaç yüz olan yatak kapasitesinin bugün 1300'ün üzerine çıktığını aktaran Balde, yüzlerce yatağın daha yapım aşamasında olduğunu, ilerleyen aylarda kapasitenin 3 bine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"HENÜZ İSTENİLEN HIZDA DEĞİLİZ"

Balde, tüm çalışmalara rağmen salgına müdahalede istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını belirterek, erişim ve toplumun sağlık ekiplerine güveni konusunda zorlukların sürdüğünü ifade etti.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Bir tür kanamalı ateşe neden olan Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara kasabası ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

Virüs, adını Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola Nehri'nden aldı.

Batı Afrika'da 2014-2017 yılları arasında yaşanan büyük salgında yaklaşık 30 bin kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 15 Mayıs'ta ilan edilen son salgına ise "Bundibugyo" Ebola varyantı neden oluyor. Sağlık yetkilileri, bu varyant için onaylanmış bir tedavi veya aşının bulunmadığını belirtiyor.