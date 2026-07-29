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Küresel e-ticaret platformu eBay, eski CEO'su ve bazı eski yöneticilerinin karıştığı siber taciz skandalı nedeniyle açılan davayı yaklaşık 55,7 milyon dolar ödeyerek sonlandırma kararı aldı.

patronlardünyasının haberine göre; Şirketi eleştiren EcommerceBytes bülteninin yazarları David ve Ina Steiner çiftine yönelik yürütülen taciz kampanyası, ABD'de büyük yankı uyandırmıştı.

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN HEDEF OLDULAR

Olayın temelinde, Ina Steiner'ın eBay'in ticari politikalarını ve yöneticilerin yüksek maaşlarını eleştirdiği yazılar yer aldı.

Dava dosyasına giren belgelere göre dönemin eBay CEO'su Devin Wenig, 2019 yılında şirket yöneticisine gönderdiği mesajda, Ina Steiner için "Onu alaşağı etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Bu mesajın ardından şirketin güvenlik biriminin, çifti korkutarak susturmaya yönelik plan hazırladığı öne sürüldü.

CANLI BÖCEKLER VE TEHDİT PAKETLERİ GÖNDERDİLER

Taciz kampanyası kapsamında Steiner çiftinin evine canlı hamamböcekleri, sinek larvaları, kanlı domuz maskesi ve cenaze çelengi gönderildi.

Bununla da yetinmeyen güvenlik görevlilerinin, çifti araçlarla takip ettiği ve evlerinin çevresinde gözetleme yaptığı belirlendi.

FBI SORUŞTURMAYI DEVRALDI

Şüpheli araçları fark eden çiftin polise başvurmasının ardından olay büyüdü. Yapılan incelemelerde araçların eBay güvenlik personeli tarafından kiralandığı ortaya çıktı.

Soruşturma daha sonra FBI tarafından devralındı. eBay merkezinde yapılan incelemelerde taciz operasyonunun şirketin güvenlik departmanı tarafından organize edildiği tespit edildi.

EBAY 56 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

2021 yılında açılan davada taraflar uzlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında eBay ve üç eski üst düzey yönetici toplam 55,7 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Tazminatın yaklaşık 46,1 milyon doları eBay, 2 milyon doları eski CEO Devin Wenig tarafından karşılanacak. Anlaşma gereği 7 milyon dolar da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanacak.

ŞİRKETTEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

eBay, yaptığı açıklamada Steiner çiftinin maruz kaldığı olayların kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumluların en sert şekilde kınandığını duyurdu.

Şirket ayrıca söz konusu davranışların eBay'in kurum kültürünü yansıtmadığını, olayın ardından yönetim kadrosu ile şirket politikalarının yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Öte yandan olayla bağlantılı yedi eski eBay çalışanı suçlamaları kabul ederken, eski güvenlik direktörü James Baugh yaklaşık beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.