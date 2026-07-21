EA Sports FC, spor simülasyonlarındaki veri analitiği gücünü bir kez daha kanıtladı. 2026 Dünya Kupası başlamadan önce yapılan simülasyonda İspanya'nın zafere ulaşacağını öngören oyun, gerçeğe dönüşen finalle birlikte kırılması güç bir başarıya imza attı. Gerçek finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren İspanya, EA Sports'un 16 yıldır süregelen kehanet zincirinin son halkası oldu. Oyun devi daha önce de 2010'da İspanya, 2014'te Almanya, 2018'de Fransa ve 2022'de Arjantin'in şampiyonluklarını turnuvalar başlamadan önce doğru tahmin etmişti.

YÜZDEN FAZLA SENARYO VE GELİŞMİŞ YAPAY ZEKÂ AĞI

Bu tarihi başarı tesadüfe dayanmıyor. Şirket, turnuva öncesinde EA Sports FC 26 içerisinde yer alan "The World's Game Tournament Mode" modunu kullanarak 100'den fazla farklı senaryoyu simüle etti. Grup aşamasından finale kadar uzanan tüm eşleşmeler; oyuncuların bireysel istatistikleri, güncel form durumları, sakatlık riskleri ve takımların taktiksel dizilişleri dikkate alınarak gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla analiz edildi. Milyonlarca maç varyasyonunun incelendiği veri analitiği sürecinin sonunda sistem, İspanya'yı tek şampiyon adayı olarak öne çıkardı.

DİJİTAL SİMÜLASYONLAR ARTIK BİRER SPOR ANALİTİĞİ PLATFORMU

FIFA lisansından ayrıldıktan sonra da milli takım güncellemeleri ve turnuva modlarıyla futbol dünyasındaki dominasyonunu sürdüren EA Sports, oyunların artık sadece eğlence aracı olmadığını bir kez daha kanıtladı. Üst üste 5 turnuvadır devam eden bu hatasız tahmin serisi, dijital yapay zekâ simülasyonlarının gerçek dünyadaki spor analitiğinde ne kadar kritik ve güvenilir bir veri platformuna dönüştüğünü gözler önüne seriyor.