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EA Sports FC serisinin yeni halkası FC 27’ye dair ilk resmi ayrıntılar futbolseverlerle paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre EA Sports FC 27’nin kapak yıldızı Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe oldu. Dört yıl aradan sonra kapak yüzü olarak seriye geri dönen Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda attığı 10 golün yanı sıra La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği gol krallıklarıyla sezona damga vurmuştu.

EA Sports Pazarlama Başkan Yardımcısı Jeff Sharma, Mbappe'nin hırsı ve küresel etkisiyle oyunun vizyonunu mükemmel şekilde temsil ettiğini belirterek iş birliğinden gurur duyduklarını dile getirdi.

İLK FRAGMAN BUGÜN YAYINLANACAK

Kapak tasarımının duyurulmasıyla birlikte tanıtım takvimi de netleşti. EA Sports FC 27’nin ilk resmi fragmanı 23 Temmuz Perşembe günü (bugün) saat 20.00’de dünya genelinde erişime açılacak.

OYUNA YENİ BİR SÜRÜM EKLENİYOR: ULTIMATE+ EDITION

Sektöre sızan bilgilere göre geçmiş yıllarda Standart ve Ultimate Edition olarak iki seçenekle sunulan yapım, bu yıl üç farklı sürümle raflardaki yerini alacak. "Ultimate+ Edition" adı verilecek yeni üst versiyonun; 5 sezonluk Premium Pass hakkı ve 10.000 FC Points avantajı içereceği belirtiliyor.

EA SPORTS FC 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun resmi çıkış tarihi henüz netleşmese de sızdırılan takvime göre Ultimate ve Ultimate+ sürümlerini satın alan oyuncular 18 Eylül’de oyuna erken erişim sağlayabilecek. Standart sürümün ise 25 Eylül’de genel satışa çıkması bekleniyor.