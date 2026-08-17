Jude Bellingham: 90
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu
EA Sports'un merakla beklenen EA FC 27 için oyuncu reytinglerini açıklamasıyla futbol dünyasının geleneksel "reyting tartışması" yeniden başladı. Herkesin merakla beklediği reyting listesinin zirvesinde iki gol makinesi yer aldı.Furkan Çelik
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1 12
Gabriel: 90
2 12
Thibaut Courtois: 90
3 12
Lamine Yamal: 90
4 12
Pedri: 90
5 12
Michael Olise: 90
6 12
Harry Kane: 90
7 12
Vitinha: 90
8 12
Ousmane Dembele: 90
9 12
Rodri: 90
10 12
Kylian Mbappe: 91
11 12
Erling Haaland: 91
12 12