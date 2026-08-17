Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu

EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu

EA Sports'un merakla beklenen EA FC 27 için oyuncu reytinglerini açıklamasıyla futbol dünyasının geleneksel "reyting tartışması" yeniden başladı. Herkesin merakla beklediği reyting listesinin zirvesinde iki gol makinesi yer aldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 1

Jude Bellingham: 90

1 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 2

Gabriel: 90

2 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 3

Thibaut Courtois: 90

3 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 4

Lamine Yamal: 90

4 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 5

Pedri: 90

5 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 6

Michael Olise: 90

6 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 7

Harry Kane: 90

7 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 8

Vitinha: 90

8 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 9

Ousmane Dembele: 90

9 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 10

Rodri: 90

10 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 11

Kylian Mbappe: 91

11 12
EA FC 27 reytingleri açıklandı: En yüksek puanlı futbolcular belli oldu - Resim: 12

Erling Haaland: 91

12 12
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