

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Ankara–Aksaray E90 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Aksaray’a yaklaşık 14 kilometre mesafede bulunan Topakkaya mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Aksaray yönüne doğru seyir halinde olan ve tarım işlerinde kullanılan bir traktöre, aynı yönde ilerleyen bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü A.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan traktörün sürücüsünün de yaralandığı, ancak olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Polis ve jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek ve traktör sürücüsünün durumunu netleştirmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle E90 Karayolu’nun Aksaray istikametinde trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde görüş mesafesinin azalması ve yavaş ilerleyen tarım araçlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.