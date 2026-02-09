Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

E90 Karayolu’nun Konya istikameti üzerinde, Aratol Mahallesi civarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, Konya yönüne seyir halinde olan 68 plakalı otomobil, iddialara göre yolda bulunan yatağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç, karşı şeride geçerek durabildi.



Kazada otomobil sürücüsü A.E. (21) yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise sürücünün yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.