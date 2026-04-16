ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2026 e-YDTS, 9 Mayıs’ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav merkezlerinde uygulanacak.

Adaylar başvurularını 28 Nisan’a kadar ÖSYM’nin “https://sanalpos.osym.gov.tr”

adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınava kabul edilecek aday sayısının, e-Sınav merkezlerinin kapasitesiyle sınırlı olduğu belirtildi. Bu kapsamda kontenjan Ankara’da 652, İstanbul’da 200, İzmir’de 48 ve Adana’da 100 olarak açıklandı.

Adayların sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edileceği ifade edildi. Kontenjanın dolması halinde sistemin ödeme işlemini kapatacağı ve başvuru sürecinin sona ereceği bildirildi.