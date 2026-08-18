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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektörünü sil baştan şekillendirecek kapsamlı bir yönetmelik taslağı hazırladı. Pazar yerleri, satıcılar ve tüketiciler arasındaki dengeyi yeniden kurmayı hedefleyen düzenleme; kargo tazminatlarından rakip marka reklamlarına, veri serbestisinden afet dönemi bütçe esnekliklerine kadar birçok alanda yeni standartlar getiriyor.

KARGO KAYIPLARINDA NET TAZMİNAT DEVRİ

Yeni taslağa göre, pazar yerlerinin satıcı ile lojistik firmaları arasında aracılık yaptığı durumlarda teslimat ve iade süreçlerindeki tüm kayıp, hasar ve aksaklıklar sözleşmelerde açıkça tanımlanacak. Tarafların hak ve yükümlülükleri ile tazminat mekanizmaları netleştirecek. Belirlenen kurallara uymayan pazar yerlerinin uygulamaları doğrudan "haksız ticari uygulama" sayılarak yaptırıma tabi tutulacak.

RAKİP MARKA İSİMLERİYLE REKLAMA FREN

Arama motorlarında rekabet etiğini korumak amacıyla, başka bir işletmenin Bakanlık sistemine kayıtlı tescilli markasını izin almadan reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanma dönemi kapanıyor.

Şikâyet Süreci: İhlal tespiti yapılması halinde inceleme başlatılacak.

Erişim Engeli: İhlalin sürdürülmesi durumunda Ticaret Bakanlığı, ilgili arama motoruna reklamın durdurulması, kaldırılması veya içeriğin erişime kapatılması yönünde resmi bildirimde bulunabilecek.

SATICI VERİLERİ BEDELSİZ TAŞINABİLECEK

Satıcıların tek bir e-ticaret platformuna bağımlı kalmasını önlemek amacıyla veri aktarım imkanı getiriliyor. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri; satıcının talebi doğrultusunda şu verileri başka bir platforma bedelsiz ve etkin şekilde aktarmakla yükümlü olacak:

Ürün özellikleri, açıklamaları ve görselleri

Satış ve iade geçmişi verileri

Müşteri soru-cevapları, değerlendirmeler ve performans puanları

DAYANIŞMA PROJELERİNE BÜTÇE AYRICALIĞI

Olağanüstü durumlarda yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetleri için bütçe esnekliği sağlanıyor. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde veya dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen indirim ve tanıtım harcamalarının yüzde 5'e kadar olan kısmı, Bakanlığın onayıyla standart reklam bütçesi kısıtlamalarından muaf tutulacak. Benzer muafiyet kamu kurumlarının desteklediği sosyal projeler için de geçerli olacak.