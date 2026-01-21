Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret platformlarında haksız ve aşırı fiyat artışına giden ürünlere yönelik yeni bir yaptırım mekanizması devreye aldı. Tespit edilen fahiş fiyatlı ürünlerin satış sayfalarına erişim engeli uygulanırken, kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 800 bin TL’yi bulan idari para cezası kesilebilecek.

Bakanlık, resmi X hesabından yaptığı duyuruda, son dönemde tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığı e-ticaret pazar yerlerindeki fiyat politikalarının sıkı takibe alındığını bildirdi. Denetim çalışmaları, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda sürdürülüyor.

E-İTHALAT DÜZENLEMESİ SONRASI FİYAT ARTIŞLARI TETİKLENDİ

1 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren ve kamuoyunda “e-ithalat” olarak bilinen Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi’ndeki mevzuat değişikliği, bazı ürün kategorilerinde kısa sürede belirgin fiyat yükselişlerine yol açtı. Bu gelişme üzerine Bakanlığa ulaşan şikayetlerin artmasıyla e-ticaret sitelerindeki fiyat hareketleri detaylı incelemeye alındı.

PAZAR YERLERİ DE DENETİM KAPSAMINA ALINDI

Uygulamada yalnızca satıcılar değil, e-ticaret platformları da sorumluluk altına alındı. Bakanlık, pazar yerlerinden ilgili ürünlere ilişkin satış kayıtları, fatura bilgileri ve geçmiş fiyat verilerini istiyor. Bu bilgiler ışığında fiyat artışlarının kur, maliyet veya tedarik zinciri kaynaklı olup olmadığı analiz ediliyor.

Platformlar, hem Bakanlıkla veri paylaşımı yapmak hem de kendi iç kontrolleriyle haksız uygulamaları engellemek zorunda.

Yapılan incelemelerde fahiş fiyat tespit edilen ürünlerin satış sayfaları “hukuka aykırı içerik” gerekçesiyle erişime kapatılıyor. Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemeyle dijital ticarette adil rekabet ortamını sağlamayı ve tüketicilerin korunmasını amaçlıyor.