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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) iş birliği ile e-ticaret ekosisteminin öncü firmalarının sponsorluğunda hayata geçirilen ‘‘E-Ticareti Güçlendirme Projesi” eğitimleri, 23 Haziran 2026 Salı günü Giresun, Gümüşhane ve Amasya illerinin de katılımıyla Ordu’da gerçekleştirilecek.



Türkiye genelinde esnafı, KOBİ’leri ve girişimcileri dijital ticaretin sunduğu yeni fırsatlarla buluşturmayı hedefleyen proje, e-ticaret alanında bilgi ve yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamakta.

E-Ticaret Uyum Endeksi analizleri doğrultusunda belirlenen illerde gerçekleştirilecek eğitimler ile;

* Esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması

* Kadın ve genç girişimcilerin e-ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil edilmesi

* Bölgesel e-ticaret hacminin artırılması hedeflenmekte.

Program ödüllendirme tabanlı olup eğitim sonunda yapılacak sınav ve değerlendirme sonuçlarına göre; 1. olan girişimciye 50.000 TL, 2. olan girişimciye 40.000 TL, 3. olan girişimciye 30.000 TL, 4. olan girişimciye 20.000 ve 5. olan girişimciye 10.000 TL ödül verilecektir.

Gerçekleştirilecek eğitim programında yer almak, e-ticaret dünyasının sunduğu fırsatları keşfetmek ve işini dijital dünyada bir adım öne taşımak isteyenler, aşağıdaki yer alan bilgiler doğrultusunda ve paylaşılan bağlantı aracılığı ile programa katılım sağlayabilecek.

Tarih: 23 Haziran 2026 Salı

Saat: 10.00-17.00

Yer: Ordu Kültür Sanat Merkezi

Adres: Akyazı Mahallesi,15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Caddesi No:38, Altınordu/ORDU

Kayıt Adresi: E-Ticaret Türkiye Web Sitesi