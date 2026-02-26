Çevrim içi açık artırma ve satış platformu eBay, küresel operasyonlarında küçülmeye gidiyor. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 800 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Alınan kararın, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına denk geldiği belirtildi.

“STRATEJİK ÖNCELİKLERLE UYUMLU HALE GETİRİLİYOR”

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kurumsal yapının stratejik hedeflerle daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden yapılanma adımlarının atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, organizasyonel sadeleşme kapsamında bazı pozisyonların kaldırılacağı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Etkilenen çalışanların katkılarına minnettarız. Süreci özen ve saygı çerçevesinde yönetmeye ve çalışanlarımıza destek olmaya kararlıyız.”

ÖNCELİKLİ ALANLARA YATIRIM SÜRECEK

Şirketten edinilen bilgilere göre işten çıkarmalar küresel ölçekte uygulanacak. Buna karşın, şirket stratejisiyle uyumlu görülen öncelikli alanlarda işe alımların devam edeceği aktarıldı.

Teknoloji ve e-ticaret sektöründe son dönemde art arda gelen küçülme kararlarına eBay de eklenmiş oldu.