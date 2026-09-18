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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen E-Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında Balıkesir’de gerçekleştirilen bölgesel eğitim toplantısında Bilecik, eğitim sonrası düzenlenen sınavda ilk iki dereceyi elde etti.

E-ticaretin geliştirilmesi ve işletmelerin dijital ticarete katılımının artırılması amacıyla düzenlenen programa Bilecik, Uşak, Kütahya, Çanakkale ve Balıkesir’den katılımcılar yer aldı.

Eğitimlerde e-ticaretin sunduğu fırsatlar, pazaryerleri ve dijital satış süreçlerine ilişkin bilgiler aktarılırken, katılımcı illerin e-ticaret istatistikleri de değerlendirildi. Paylaşılan verilere göre Bilecik, e-ticaret istatistiklerinde 2024 yılında 81 il arasında 61’inci, 2025 yılında ise 62’nci sırada yer aldı.

İLK İKİ DERECE BİLECİK’E

Program kapsamında verilen eğitimin ardından gerçekleştirilen sınavda birincilik ve ikincilik derecelerinin Bilecik’ten katılan isimler tarafından elde edildiği bildirildi.

Programa Bilecik TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı N. Filiz Eğilmez, İcra Kurulu üyeleri ve Bilecikli girişimciler de katıldı. Program kapsamında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Yasin Karaboğa ile kadın girişimciler kurulu başkanları arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, ticaretin dijital dönüşümünün desteklenmesi, e-ticaret kapasitesinin geliştirilmesi ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.