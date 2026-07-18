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Kaynak: AA

Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde uygulandı. Toplam 566 adayın başvurduğu e-TEP, 17 salonda yapılırken, emniyet mensupları dahil 85 kişi görev aldı.

4 BECERİ ÖLÇÜLDÜ

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınav; okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluştu. Saat 13.45’te başlayan sınav için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

SONUÇLAR 18 AĞUSTOS’TA

Sınav sonuçlarının 18 Ağustos’ta açıklanacağı bildirildi. Sonuçların geçerlilik süresi için 2 yıl önerilirken, bu sürenin ve kabul koşullarının başvuru yapılacak kurumlara göre değişebileceği ifade edildi.