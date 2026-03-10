Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemine “İlacım Nerede?” adlı yeni bir özellik ekledi.
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemine eklediği “İlacım Nerede?” özelliğiyle vatandaşların reçeteli ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu hızlıca öğrenebilmesini sağlayacak.Derleyen: Abdullah Kerzi
Uygulama sayesinde kullanıcılar, reçetelerinde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu kısa sürede görüntüleyebilecek.
Sistem, ilaca erişimde yaşanan zaman kaybını azaltmayı hedefliyor. e-Nabız hesabı bulunan vatandaşlar, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerinde yer alan ilaçları ilçe bilgisi üzerinden sorgulayabilecek.
Nöbetçi eczane seçeneği de var
Yeni özellikle birlikte vatandaşlar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri nöbetçi eczane filtresiyle de görüntüleyebilecek.
Böylece mesai saatleri içinde eczaneye gidemeyen kişiler, nöbetçi eczaneler üzerinden ilaçlarına daha hızlı ulaşabilecek.
Sistem ayrıca seçilen eczaneye ulaşımı kolaylaştıracak bir navigasyon desteği de sunuyor. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden harita açılarak en kısa güzergâh gösteriliyor.
Stok için telefonla teyit uyarısı
Uygulamada yer alan bilgilendirme mesajında, eczanelerdeki stok verilerinin bir gün önceki bilgilere dayanabileceği belirtiliyor.
Bu nedenle vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla stok durumunu teyit etmeleri öneriliyor.
Geri bildirim sistemi de eklendi
Sistemde ayrıca geri bildirim özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar ilaç stok bilgisi, eczane adresi, telefon numarası ve harita konumu gibi başlıklarda değerlendirme yaparak verilerin güncel tutulmasına katkı sağlayabilecek.