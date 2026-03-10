Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemine eklediği “İlacım Nerede?” özelliğiyle vatandaşların reçeteli ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu hızlıca öğrenebilmesini sağlayacak.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini geliştirme çalışmaları kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemine “İlacım Nerede?” adlı yeni bir özellik ekledi.

1 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 2

Uygulama sayesinde kullanıcılar, reçetelerinde yer alan ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu kısa sürede görüntüleyebilecek.

2 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 3

Sistem, ilaca erişimde yaşanan zaman kaybını azaltmayı hedefliyor. e-Nabız hesabı bulunan vatandaşlar, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerinde yer alan ilaçları ilçe bilgisi üzerinden sorgulayabilecek.

3 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 4

Nöbetçi eczane seçeneği de var

Yeni özellikle birlikte vatandaşlar, aradıkları ilacın bulunduğu eczaneleri nöbetçi eczane filtresiyle de görüntüleyebilecek.

4 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 5

Böylece mesai saatleri içinde eczaneye gidemeyen kişiler, nöbetçi eczaneler üzerinden ilaçlarına daha hızlı ulaşabilecek.

5 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 6

Sistem ayrıca seçilen eczaneye ulaşımı kolaylaştıracak bir navigasyon desteği de sunuyor. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden harita açılarak en kısa güzergâh gösteriliyor.

6 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 7

Stok için telefonla teyit uyarısı

Uygulamada yer alan bilgilendirme mesajında, eczanelerdeki stok verilerinin bir gün önceki bilgilere dayanabileceği belirtiliyor.

7 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 8

Bu nedenle vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla stok durumunu teyit etmeleri öneriliyor.

8 9
e-Nabız'da 'İlacım Nerede?' özelliği: Reçetedeki ilacı bulmak artık daha kolay - Resim: 9

Geri bildirim sistemi de eklendi

Sistemde ayrıca geri bildirim özelliği de bulunuyor. Kullanıcılar ilaç stok bilgisi, eczane adresi, telefon numarası ve harita konumu gibi başlıklarda değerlendirme yaparak verilerin güncel tutulmasına katkı sağlayabilecek.

9 9
Kaynak: AA
