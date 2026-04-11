Bundesliga’nın 29. haftasında oynanan Wolfsburg-Eintracht Frankfurt maçında gözler Alber Riera’nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalardan sonra Can Uzun ile ilgili vereceği karara çevrilmişti.

RIERA’YA MAÇ ÖNCESİ CAN UZUN ELEŞTİRİLERİ SORULDU

Maçtan önce Riera’ya Can Uzun ile ilgili geçtiğimiz hafta yaptığı eleştiriler sorulduğunda, bir oyuncuyu hedef göstermediğini ve her futbolunun bu takımda değerli olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam ayrıca ‘Kimse kulüpten üstün değildir.’ mesajı vermekten de geri durmadı.

EINTRACHT FRANKFURT KAZANDI, CAN UZUN 5 DAKİKA KALA SÜRE ALDI

Eintracht Frankfurt Wolkswagen Arena’da oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Oscar Hojlund ve Arnaud Kalimuendo’nun attığı gollerle 2-1 kazanırken maça yedek başlayan Can Uzun ise 85’inci dakikada oyuna dahil olarak son dakikalarda süre aldı.

RIERA CAN UZUN’A YÖNELİK TAVRINI SÜRDÜRDÜYOR

Wolfsburg karşısında bir kez daha Can Uzun’u yedek kulübesinde tutan ve son dakikalarda oyuna alan Albert Riera, milli oyuncuya karşı tavrını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.