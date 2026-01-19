Gazeteci Zeki Gündüz, Dünya Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında, E-Fatura yerine E-Arşiv fatura düzenleyenlere ve alanlara 17 Milyon TL ceza ihtimali olduğunu belirterek konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"E-FATURA YERİNE E-ARŞİV FATURA DÜZENLEYENLERE VE ALANLARA 17 MİLYON TL CEZA İHTİMALİ"

Gündüz, yazdığı köşe yazısında şunları söyledi,

"Mali İdare, e-fatura yerine e-arşiv fatura düzenlenirse, bu belgenin hiç düzenlenmemiş sayılabileceği görüşünde.

Bu durumda hem faturayı düzenleyene hem de alana, VUK 353/1 kapsamında özel usulsüzlük cezası uygulanabileceği ifade ediliyor.

Bir tespitte, fatura tutarının %10'u oranında, fakat en az 17.000 TL özel usulsüzlük cezası söz konusu; yıllık üst sınır 17 milyon TL.

Ancak VUK 353. madde incelendiğinde, bu yorumun kanun metniyle tam örtüşmediği vurgulanıyor.

Kanuna göre ceza için; belgenin hiç verilmemesi/alınmaması, tutarın gerçeğe aykırı olması, kâğıt/elektronik şekil şartına uymaması veya VUK kapsamında dışında belge düzenlenmesi gibi durumlar aranıyor.

Metne göre, e-fatura yerine e-arşiv fatura düzenlenmesi, bu sayılan ceza sebeplerinden hiçbirine tam olarak uymuyor.

Mali İdare, e-arşiv faturayok sayarak "e-fatura düzenlenmemistir" varsayımıyla ceza uygulamak istiyor; bu yaklaşım hukuki bulunmuyor.

Ceza için açık ve net kanuni dayanak gerektiği, benzetme veya geniş yorumla müeyyide getirilemeyeceği vurgulanıyor.

Geçmişte e-fatura yerine kâğıt fatura kesilen durumlarda da benzer tartışmalar yaşanmış, Danıştay 9. Dairesi'nin 2019/7414 sayılı kararı ile idarenin eski tutumu hukuken hatalı bulunmuştu.

Sonrasında VUK 353. maddede değişiklik yapılarak, e-fatura yerine kâğıt fatura düzenlenmesine ilişkin idari yaklaşım kanuni zemine kavuşturuldu.

Bugün yaşanan e-fatura / e-arşiv sorununun ise benzer biçimde henüz açık bir yasal dayanağa sahip olmadığı ifade ediliyor.

Bu yönde ceza alan mükellefler, ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

Yazar, Vergi İdaresi'nin yasal temelli tartışmalı bu uygulamayı sonlandırmasını ve konunun entegratörler üzerinden teknik çözümüyle ele alınmasını daha makul buluyor."