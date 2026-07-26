Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle kişilerin bilgisi dışında şirketlerde ortak veya yetkili olarak gösterilmesi zaman zaman mağduriyetlere neden oluyor. Bu riske karşı Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet, vatşandaşların adlarına kayıtlı ticari işletme ve şirket bilgilerini kolayca kontrol etmesine imkan sağlıyor.
e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir
Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle bazı kişiler, haberleri olmadan şirketlerde ortak veya yetkili olarak gösterilebiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet sayesinde vatandaşlar, adlarına kayıtlı şirket ve ticari işletme bilgilerini kontrol edebiliyorKaynak: Haber Merkezi
E-DEVLET ÜZERİNDEN SANİYELER İÇİNDE GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
e-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne "Ticaret Siciline Kayıtlı Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletmeler veya Şirketler" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.
Açılan ekranda kişinin ticaret siciline kayıtlı sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğu tüm şirketler tek ekranda listeleniyor.
TİCARİ KAYITLAR TEK EKRANDA GÖRÜLEBİLİYOR
Hizmet sayesinde şirket unvanı, ticaret siciline ilişkin bilgiler ve kişinin şirketle olan ilişkisi resmi kayıtlar üzerinden görüntülenebiliyor.
Böylece vatandaşlar, adlarına kayıtlı herhangi bir ticari işletme veya şirket bulunup bulunmadığını kısa sürede kontrol edebiliyor.
MERSİS ÜZERİNDEN KISITLAMA YAPILABİLİYOR
Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla e-Devlet üzerinden "Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" hizmetini de sunuyor.
Bu hizmet sayesinde, kimlik numarasının bilgisi dışında kullanılarak bir şirkete ortak veya yetkili olarak kaydedilmesinden endişe duyan vatandaşlar, MERSİS sistemi üzerinden kimlik numaraları için kısıtlama işlemi uygulayabiliyor.
Bu sayede kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi ve olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.