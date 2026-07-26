Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Gündem e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir

e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir

Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle bazı kişiler, haberleri olmadan şirketlerde ortak veya yetkili olarak gösterilebiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet sayesinde vatandaşlar, adlarına kayıtlı şirket ve ticari işletme bilgilerini kontrol edebiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 1

Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle kişilerin bilgisi dışında şirketlerde ortak veya yetkili olarak gösterilmesi zaman zaman mağduriyetlere neden oluyor. Bu riske karşı Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet, vatşandaşların adlarına kayıtlı ticari işletme ve şirket bilgilerini kolayca kontrol etmesine imkan sağlıyor.

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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 2

E-DEVLET ÜZERİNDEN SANİYELER İÇİNDE GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

e-Devlet'e giriş yapan kullanıcılar, arama bölümüne "Ticaret Siciline Kayıtlı Sahibi / Ortağı / Yetkilisi Olduğum Ticari İşletmeler veya Şirketler" yazarak ilgili hizmete ulaşabiliyor.

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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 3

Açılan ekranda kişinin ticaret siciline kayıtlı sahibi, ortağı veya yetkilisi olduğu tüm şirketler tek ekranda listeleniyor.

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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 4

TİCARİ KAYITLAR TEK EKRANDA GÖRÜLEBİLİYOR

Hizmet sayesinde şirket unvanı, ticaret siciline ilişkin bilgiler ve kişinin şirketle olan ilişkisi resmi kayıtlar üzerinden görüntülenebiliyor.

Böylece vatandaşlar, adlarına kayıtlı herhangi bir ticari işletme veya şirket bulunup bulunmadığını kısa sürede kontrol edebiliyor.

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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 5

MERSİS ÜZERİNDEN KISITLAMA YAPILABİLİYOR


Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla e-Devlet üzerinden "Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" hizmetini de sunuyor.

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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 6

Bu hizmet sayesinde, kimlik numarasının bilgisi dışında kullanılarak bir şirkete ortak veya yetkili olarak kaydedilmesinden endişe duyan vatandaşlar, MERSİS sistemi üzerinden kimlik numaraları için kısıtlama işlemi uygulayabiliyor.

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e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir - Resim: 7

Bu sayede kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi ve olası mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

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