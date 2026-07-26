e-Devlet'teki bu hizmet herkesi yakından ilgilendiriyor: Adınıza şirket açılmış olabilir

Kimlik bilgilerinin kötüye kullanılması nedeniyle kişilerin bilgisi dışında şirketlerde ortak veya yetkili olarak gösterilmesi zaman zaman mağduriyetlere neden oluyor. Bu riske karşı Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet, vatşandaşların adlarına kayıtlı ticari işletme ve şirket bilgilerini kolayca kontrol etmesine imkan sağlıyor.