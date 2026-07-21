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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı’nda en çok kullanılan uygulamaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetleri olduğunu açıkladı.

2026 yılının ilk 6 ayında SGK hizmetlerine toplam 758 milyon 197 bin 688 erişim sağlandı.

EN ÇOK TIKLANAN UYGULAMA: HİZMET DÖKÜMÜ

SGK hizmetleri arasında en fazla kullanılan uygulama “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi” oldu.

En çok kullanılan hizmetler şöyle sıralandı:

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü: 288 milyon 340 bin 199

Ne zaman emekli olurum?: 108 milyon 942 bin 202

4A Emekli Aylık Bilgisi: 33 milyon 913 bin 312

4A Emekli Aylık Ödeme Bilgileri: 27 milyon 574 bin 316

GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama: 19 milyon 927 bin 205

SGK HİZMETLERİNİN KULLANIM ORANI YÜZDE 9,8

Bakan Işıkhan, e-Devlet Kapısı’nda sunulan tüm hizmetler içinde SGK uygulamalarının kullanım oranının yüzde 9,8 olduğunu belirtti.

Dijitalleşme sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunulduğunu vurgulayan Işıkhan, sistemin yoğun şekilde kullanılmaya devam ettiğini ifade etti.

DİJİTAL HİZMETLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Veriler, e-Devlet üzerinden sunulan kamu hizmetlerine olan ilginin hızla arttığını ortaya koyarken, SGK uygulamalarının vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen hizmetler arasında yer aldığını gösterdi.