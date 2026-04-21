Bankacı uzmanların sıkça tavsiye ettiği E-Devlet TC kimlik kısıtlama özelliğiyle kimlik bilgilerinizin kötüye kullanılmasını engelleyebilirsiniz.
E-Devlet'te bu ayarı açmazsanız büyük pişmanlık yaşayabilirsiniz: Üzerinize şirket kurmalarını engelleyin
Dijital dünyada TC kimlik numaramızla sayısız siteye, uygulamaya ve firmaya kayıt oluyoruz. Ancak bu kurumlar sık sık siber saldırıya uğruyor ve kişisel bilgilerimiz çalınıyor. Çalınan TC kimlik numarasıyla başkaları sizin adınıza işlem yapabiliyor; hatta üzerinize şirket bile kurabiliyor.Derleyen: Züleyha Öncü
Neden TC Kimlik Numaranızı Kısıtlamalısınız?
Her gün binlerce kişi farkında olmadan TC kimlik numarasını paylaşıyor. Veritabanı sızıntıları, veri hırsızlığı ve dolandırıcılık vakaları artarken, çalınan bilgilerle;
1. Sahte şirket kurulması,
2. Kredi ve borç işlemleri,
3. Ticari sicil kaydı gibi ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor.
E-Devlet üzerinden yapacağınız basit bir işlemle TC kimlik numaranız “ortak” veya “yetkili” olarak ticari işlemlerde kullanılamaz hale geliyor.
Böylece kimlik hırsızlığı durumunda bile büyük bir koruma katmanı oluşturuyorsunuz.
Adım Adım E-Devlet TC Kimlik Kısıtlama Nasıl Yapılır?
İşlem sadece 2-3 dakikanızı alıyor.
1. E-Devlet’e giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya internet bankacılığı ile).
2. Arama çubuğuna “ortak yetkili” yazın.
3. Çıkan sonuçlardan “Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)” seçeneğine tıklayın (Ticaret Bakanlığı hizmetidir).
4. “Yeni Başvuru” butonuna basın.
5. Karşınıza çıkan ekranda “Ortak” ve “Yetkili” kutucuklarından istediğinizi (veya her ikisini) işaretleyin.
6. Bilgi formunu okuyup onay verin ve “Devam Et” butonuyla işlemi tamamlayın.
İşlem onaylandıktan sonra TC kimlik numaranız artık ticari sicil (MERSİS) üzerinden ortak veya yetkili olarak kaydedilemez. İsterseniz aynı yerden kısıtlamayı kaldırabilirsiniz
Bu Kısıtlama Ne Sağlar?
Üzerinize izinsiz şirket kurulmasını engeller.
Kimlik bilgilerinizin ticari işlemlerde kötüye kullanılmasını önler.
Siber saldırı mağduru olsanız bile ekstra güvenlik katmanı oluşturur.
Özellikle araç kiralama, ticari işlemler ve şirket kurulumlarında sık yaşanan dolandırıcılıklara karşı pratik bir çözüm sunuyor. Birçok vatandaş bu özelliği 2022’den beri aktif kullanıyor ve büyük mağduriyetlerin önüne geçtiğini belirtiyor.
Not: Bu işlem sadece ticari sicil (MERSİS) üzerinden yapılacak ortak/yetkili kayıtlarını engeller.
Kaynak: Bankadaki Bilir Kişi’nin 21 Nisan 2026 tarihli paylaşımı