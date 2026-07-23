Kaynak: Diğer

İzmir'de birbirini tanımayan iki aile, E-Devlet'teki soy kütüğü kayıtlarında usulsüz değişiklik yapıldığını öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Mağdur olduklarını belirten aileler, soy bağlarının sistem üzerinden değiştirildiğini, bu nedenle gerçek mirasçı olarak görünemediklerini ve çok sayıda taşınmazın farklı kişiler adına tescil edildiğini iddia etti.

İddialara göre yapılan kayıt değişiklikleri sonrasında gerçek mirasçılar sistem dışında bırakılırken, yeni oluşturulan mirasçılık belgeleriyle taşınmazlar el değiştirdi.

"ÜST SOYUMLA BAĞIMI KESTİLER, 83 TAŞINMAZ ORTADA YOK"

Mağdurlardan biri yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Üst soyumla bağımı kesmişler. Görünmüyorlar. Görünmediği için bana gelen mal yok. Bize 83 tane taşınmaz ve tapu olduğu söylendi. Hatta birine e-mail olarak gönderilmiş ama ortada hiçbir şey yok."

Bir başka mağdur ise, hak sahibi oldukları mirasa ulaşamadıklarını belirterek, "Hak sahibi olduğumuz hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Çok fazla taşınmaz var." ifadelerini kullandı.

İDDİA EDİLEN YÖNTEM ADIM ADIM ANLATILDI

İddialara göre süreç, eski nüfus kayıtları ve soy kütüğünde yapılan değişikliklerle başlıyor. Bazı dosyalarda soy bağı değiştirilirken, bazı kayıtlarda soyadı değişikliği yapıldığı veya miras hakkının hayatını kaybetmiş kişiler üzerine aktarıldığı öne sürülüyor.

Daha sonra veraset ilamı düzenlenerek yeni mirasçılık belgesi hazırlanıyor ve miras payları resmileştiriliyor. Son aşamada ise taşınmazların satışı gerçekleştiriliyor. Bazı satışların kamulaştırma işlemleri kapsamında devlete yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

"FARKLI AİLELER AKRABAYMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Mağdurlar, aile kayıtlarının da değiştirildiğini iddia etti.

Bir mağdur, "Annesiyle tek çocuk görünüyor, diğer üçü görünmüyor. Hiçbir şekilde görünmüyorlar." derken, bir başka mağdur ise, "Gerçek mirasçılar kütük aktarımıyla devre dışı bırakılıyor. Bizim ailemizde tescil tarihi olmayan nüfus kayıtları var. Farklı aileler birleştirilmiş, sanki akrabaymış gibi gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

BİRDEN FAZLA KURUMLA BAĞLANTI İDDİASI

Mağdurlar, yaşananların tek bir kurum tarafından gerçekleştirilemeyeceğini öne sürerek Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Vakıflar, belediyeler ve ilgili diğer kurumların da soruşturulması gerektiğini savundu.

İzmir ve Ankara'da çok sayıda suç duyurusunda bulunan aileler, olayda sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların ortaya çıkarılmasını talep etti.