Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde İtalya ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Bosna’nın yarı finalde Galler’i elemesinin ardından, başta Federico Dimarco olmak üzere birçok İtalyan milli oyuncu, Galler ile eşleşmekten kaçınmanın rahatlığıyla büyük sevinç yaşadı. Bu anlar kısa sürede gündem oldu ve sert tepkilere neden oldu.

DZEKO’DAN GERİLİMİ SÖNDÜRECEK AÇIKLAMALAR

Bosna kaptanı, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında meseleyi büyütmemek gerektiğini vurguladı. Dzeko şunları söyledi:

"Hepimiz ne olduğunu gördük ama gereksiz yere büyütülüyor, bu normal. Dimarco bana mesaj attı, kimseyi kırmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Ben de ‘Neden bahsediyoruz? Ortada hiçbir sorun yok’ diye cevap verdim."

Tecrübeli golcü, konuyu kapatmadan önce İtalyanların tutumuna dair görüşlerini de paylaştı.

“KORKUYORLARSA SORUN VAR”

2015-2021 yılları arasında AS Roma’da, 2021-2022’de Inter’de ve 2025’te Fiorentina’da forma giyen Dzeko, İtalya’nın endişesini anlamsız buldu:

"Neden Galler ile oynamak istemediklerini anlamıyorum. İtalya inanılmaz bir takım, dört kez Dünya Kupası kazandı. Galler ile karşılaşmaktan korkuyorlarsa ortada bir sorun var. Şunu da kabul etmeliler ki bize karşı da zorlanabilirler. Gök-Mavililer, üst üste iki Dünya Kupası’nı kaçırdıktan sonra büyük bir baskı altında. Bu da korktukları anlamına geliyor."