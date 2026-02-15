Schalke 04'ün Bundesliga yürüyüşünde iki önemli gol silahı başrol oynuyor.

DZEKO KISA SÜREDE UYUM SAĞLADI

Ara transfer döneminde Fiorentina'dan transfer edilen Edin Dzeko, Schalke 04'ün kaptanlığını üstlenen Kenan Karaman ile kısa süre içerisinde yakaladığı uyumla dikkat çekiyor.

KENAN KARAMAN İLE DZEKO İŞ BİRLİĞİ KİLİDİ ÇÖZDÜ

Gol yollarında ikilinin katkısıyla liderliğe tutunan Schalke 04 ligin 22. haftasında Holstein Kiel karşısında da Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın iş birliğiyle golü buldu.

Edin Dzeko'nun asistinde Kenan Karaman golü attı! pic.twitter.com/EIPxBeOnsW — Tivibu Spor (@tivibuspor) February 15, 2026

DZEKO ÖNCE KENAN'A SONRA HASAN'A ASİST YAPTI

Karşılaşmanın 16'ıncı dakikasında kornerden gelen ortada Edin Dzeko'nun kafayla kale önüne indirdiği topu Kenan Karaman tamamladı.

Dzeko dakikalar 29'u gösterdiğinde ise bir başka Türk oyuncu Hasan Kurucay'ın golüne asist yaptı.

SCHALKE 04'TE 4 MAÇTA 5 GOLE KATKI SAĞLADI

39 yaşındaki yıldız oyuncu, Schalke 04 ile çıktığı dördüncü maçında beşinci kez gole katkı sağladı. (3 gol, 2 asist)