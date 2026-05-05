Schalke 04, Bundesliga’ya geri dönüşünün ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Alman ekibi, eski oyuncusu Sead Kolasinac için girişimlerini artırdı.

DZEKO’DAN KOLASİNAC YORUMU

Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı’ndan arkadaşı Kolasinac hakkında açıklamalarda bulundu. Dzeko, deneyimli savunmacı için “Onu seviyorum, Schalke’ye dönmesi harika olur ama Atalanta ile sözleşmesi var, kararı kendisi verecek” ifadelerini kullandı.

ATALANTA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Atalanta BC cephesinde ise Kolasinac’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sky kaynaklı haberlere göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncu, Schalke’ye dönmeye sıcak baksa da İtalyan ekibi sözleşme uzatmak istiyor.

SEZON PERFORMANSI VE KARAR SÜRECİ

Bu sezon Atalanta formasıyla 26 maça çıkan Kolasinac’ın geleceğinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor. Oyuncunun Schalke’ye dönüş ihtimali gündemde kalırken, transfer sürecinde son kararı oyuncunun vereceği ifade ediliyor.