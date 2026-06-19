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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre ile Bosna Hersek, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İsviçre, ikinci yarının son bölümünde açıldı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e çıkarırken, Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

İLK YARIDA İSVİÇRE ÜSTÜNDÜ AMA GOL GELMEDİ

Karşılaşmaya topa daha fazla sahip olarak başlayan İsviçre, Granit Xhaka'nın yönlendirdiği oyunla rakip yarı sahada baskı kurdu.

Dan Ndoye ve Remo Freuler ile fırsatlar bulan Murat Yakin'in ekibi, son vuruşlarda aradığı kaliteyi yakalayamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

Bosna Hersek ise ilk yarının son bölümünde Edin Dzeko ve Amar Memic ile etkili olmaya çalıştı.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Bosna Hersek'in 40 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli golcü, bu maçla birlikte Bosna Hersek formasıyla Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

DZEKO ÇIKTI, İSVİÇRE VİTES YÜKSELTTİ

Edin Dzeko'nun oyundan alınmasının ardından Bosna Hersek'in hücumdaki bağlantısı zayıflarken, İsviçre oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

74. dakikada Johan Manzambi, ceza sahasında önüne düşen topu sert bir vuruşla ağlara göndererek İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.

MANZAMBI TARİHE GEÇTİ

20 yaşındaki Johan Manzambi, attığı golle İsviçre futbol tarihine de geçti.

Genç oyuncu, 1950'de Meksika karşısında gol atan Kiki Antenen'den bu yana Dünya Kupası'nda gol atan en genç İsviçreli futbolcu oldu.

KIRMIZI KART BOSNA HERSEK'İ BİTİRDİ

80. dakikada Tarik Muharemovic'in Breel Embolo'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmesi, Bosna Hersek'in geri dönüş umutlarını iyice azalttı.

Bu kartın ardından oyunu tamamen rakip sahaya yıkan İsviçre, 84. dakikada Ruben Vargas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

SON DAKİKALARDA GOL YAĞMURU

90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Johan Manzambi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bosna Hersek, 90+3. dakikada Ermin Mahmic'in sert şutuyla farkı ikiye indirse de son sözü İsviçre söyledi.

90+8'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Granit Xhaka, skoru 4-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

İSVİÇRE GRUPTA AVANTAJI KAPTI

İlk maçında Katar ile 1-1 berabere kalan İsviçre, Bosna Hersek karşısında aldığı farklı galibiyetle grupta önemli bir avantaj yakaladı.

Bosna Hersek ise Kanada beraberliğinin ardından ikinci maçında ağır bir yenilgi alarak gruptan çıkma yolunda yara aldı.