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Kaynak: İHA

Düziçi Kaymakamlığı ile Ellek Belediyesi iş birliğiyle Ellek Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen organizasyon, hem yerel zeytin üreticilerini hem de çevre bölgelerden gelen çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi.

Bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan zeytin ürünlerinin sergilendiği festivalde, üreticiler kurdukları stantlarda zeytin ve zeytinyağından elde edilen çeşitli lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Program dahilinde sahne alan halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni toplarken, çocuklar için hazırlanan oyun alanları ve gün boyu süren konserler festivale ayrı bir canlılık kattı.

TRAKTÖR ÇEKME YARIŞMASI DAMGA VURDU

Organizasyonun en çok ilgi gören ve renkli anlarına sahne olan bölümü ise sürücülerin kıyasıya yarıştığı traktör çekme müsabakası oldu. Çeki demirlerinden birbirine bağlanan güçlü traktörlerin güç gösterisi yaptığı yarışmada, sürücüler rakiplerini kendi taraflarına çekebilmek için büyük çaba harcadı.

İzleyicilerin heyecan dolu tezahüratları eşliğinde gerçekleşen yarışma, festivalin en unutulmaz anları arasında yerini aldı. Düziçi’nin simgesi zeytini odağına alan etkinlikler gün boyunca neşeyle devam etti.