Çocukluk döneminde kronikleşen düzensiz uyku alışkanlıklarının, sadece yorgunluğa değil, beyin yapısında geri dönülemez değişimlere yol açtığı belirlendi.

Yapılan son araştırmalar, uyku saati sürekli değişen çocukların fiziksel büyüme hormonlarının baskılandığını ve duygusal dayanıklılıklarının zayıfladığını ortaya koydu.

BİLİŞSEL KAPASİTE VE BEYİN GELİŞİMİ ALTÜST OLDU

Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, düzensiz uyku saatlerinin çocukların okuma, matematik ve uzamsal farkındalık becerilerini doğrudan zayıflattığını kanıtladı.

Araştırma sonuçları, uyku düzeni olmayan 3-7 yaş grubu çocukların bilişsel testlerde akranlarının gerisinde kaldığını gösterdi.

Konuyla ilgili görüş bildiren Stanford Üniversitesi Uyku Bilimleri Merkezi'nden Dr. Rafael Pelayo, uykunun beyin için bir "temizlik süreci" olduğunu vurguladı.

Pelayo, "Düzensiz uyku, gelişmekte olan beynin bilgiyi işleme ve sinapsları güçlendirme yeteneğini felç etti. Bu durum, çocuklarda odaklanma sorunlarını ve öğrenme güçlüklerini beraberinde getirdi" şeklinde konuştu.

FİZİKSEL BÜYÜME VE METABOLİK RİSKLER

Uykusuzluğun sadece zihinsel değil, fiziksel bir yıkım olduğu da kaydedildi.

Derin uyku evresinde salgılanan büyüme hormonunun, düzensiz döngüler nedeniyle yeterli seviyeye ulaşamadığı gözlemlendi. Ayrıca, uyku eksikliğinin tokluk hissi veren leptin hormonunu düşürdüğü, açlık hissi veren ghrelin hormonunu ise artırdığı tespit edildi.

Harvard Tıp Fakültesi Uyku Bölümü uzmanı Dr. Judith Owens, bu dengesizliğin çocuklarda erken yaşta obeziteye kapı araladığını belirtti.

Owens, "Düzensiz uyku, vücudun biyolojik saatini (sirkadiyen ritim) bozarak metabolizmayı yavaşlattı ve çocukları insülin direncine karşı savunmasız bıraktı" ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ENKAZ: ÖFKE VE KAYGI ARTIŞI

Düzensiz uykunun duygusal gelişim üzerindeki tahribatı, çocukların sosyal uyum yeteneklerini de hedef aldı. Uyku yoksunluğu çeken çocukların beyinlerindeki duygu kontrol merkezi olan amigdalanın aşırı duyarlı hale geldiği saptandı.

Pennsylvania Üniversitesi’nden psikolog Dr. Jodi Mindell, düzenli uykunun çocukların duygusal regülasyonu için temel yapı taşı olduğunu savundu.

Mindell, "Rutin uykudan mahrum kalan çocuklarda saldırganlık, ani öfke patlamaları ve sosyal içe kapanma eğilimi çok daha yüksek seyretti. Bu çocuklar, stresli durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmekte zorluk yaşadı" dedi.