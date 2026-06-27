Türk edebiyatının dönüm noktalarından biri olan, Sabahattin Ali imzalı Kuyucaklı Yusuf, yayımlandığı ilk günden bu yana okurların hafızasındaki yerini koruyor. Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kuyucak köyünde ailesi katledilen ve dürüst bir kaymakam tarafından evlatlık alınan Yusuf’un hikayesi, sadece bir yetimin büyüme öyküsü değil; aynı zamanda dönemin taşra hayatına, güç odaklarına ve bürokrasiye yöneltilmiş en sert eleştirilerden biridir.

Eser, kasaba hayatının boğucu atmosferini, ağalık düzenini ve paranın gücüyle şekillenen adaletsiz toplumsal yapıyı kusursuz bir realizmle gözler önüne seriyor. Yusuf’un temiz dünyası ile kasabanın yozlaşmış eşrafı arasındaki çatışma, bireyin toplum karşısındaki çaresizliğini ve yabancılaşmasını çarpıcı bir dille anlatıyor. Yusuf ile kaymakamın kızı Muazzez arasındaki masum ama bir o kadar da trajik aşk ise romanın duygusal omurgasını oluşturuyor.

FİGÜRLERİN GERÇEKÇİ İŞLENMESİNDE ÖNCÜ BİR ROL

Edebiyat eleştirmenleri, Kuyucaklı Yusuf’un romanda köylü ve kasabalı figürlerin gerçekçi bir biçimde işlenmesinde öncü bir rol oynadığını vurguluyor. Sabahattin Ali’nin gözlem yeteneği ve insan ruhunun derinliklerine inen yalın üslubu, eserin nesiller boyu eskimeden okunmasını sağlayan en büyük etken olarak öne çıkıyor.

Bugün modern Türk edebiyatının temellerini anlamak isteyen her okurun yolu mutlaka Kuyucaklı Yusuf’tan geçiyor. Eser, bireyin kurulu düzene karşı verdiği amansız mücadeleyi ve bu mücadelenin yarattığı derin yalnızlığı anlatarak, edebiyat dünyasındaki sarsılmaz tahtını korumaya devam ediyor. Sabahattin Ali’nin güçlü kalemi, Yusuf’un heybesinde taşıdığı o hüzünlü ve asi ruhu sonsuza dek yaşatacak gibi görünüyor.