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Kaynak: AA

Düzce’den Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yönelik fındık ihracatı yılın ilk aylarında da devam etti. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, ocak-mayıs döneminde toplam 5 bin 291,7 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

AYLIK İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Aylara göre ihracat miktarları şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 811,7 ton

Şubat: 1.026 ton

Mart: 957 ton

Nisan: 1.667,8 ton

Mayıs: 839,2 ton

TÜRKİYE FINDIKTA LİDER KONUMDA

Dünya fındık pazarının yaklaşık yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatını sürdürüyor. Fındık üretimi Düzce’de de yüzlerce ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

GEÇEN YIL 16 BİN TONU AŞTI

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2025 yılında toplam 16 bin 455 ton fındık ihraç edilmişti.