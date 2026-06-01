Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Türk Ceza Kanununun 188. maddesi olan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden işlem yapılan 21 suç kaydı bulunan F.H. (35) ile 11 suç kaydı bulunan H.B. (29) isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından TCK 188 suçundan tutuklandı.