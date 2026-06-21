Kaynak: İHA

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu, bu yıl Babalar Günü’nde eşine az rastlanır, anlamlı bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Okul yönetimi ve öğretmenler, özel gereksinimli çocuklarının eğitimi ve geleceği için gece gündüz demeden büyük bir özveri gösteren aileleri onurlandırmak adına gizli bir program hazırladı.

HER SABAH SEVGİYLE BAŞLAYAN YOLCULUK

Etkinliğin başrolünde ise okulun en sevilen velilerinden biri olan Recep Öztürk vardı. Kızı Betül’ün eğitimden geri kalmaması, hayata daha sıkı tutunabilmesi için her sabah erkenden yollara düşen ve kızını büyük bir sabırla okula getiren Öztürk, yine sıradan bir okul sabahı olduğunu düşünerek binaya girdi. Ancak fedakar babayı bu kez rehberlik servisi ve öğretmenlerin hazırladığı alkışlar ve sürpriz bir program karşıladı.

Okulda eğitim gören tüm özel çocukların babalarını temsilen "Yılın Babası" olarak seçilen Recep Öztürk, kendisi için hazırlanan özel köşeyi ve kızının elinden aldığı anlamlı hediyeyi görünce duygusal anlar yaşadı. Kızı Betül'ün babasına sarılarak yaşadığı mutluluk ve Öztürk’ün gözyaşları, etkinliğe katılan diğer velilerin ve öğretmenlerin de takdirini topladı.

"BAZI KAHRAMANLAR PELERİN TAKMAZ"

Duygu dolu anların ardından Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetiminden tüm babalara ithafen derin bir mesaj içeren şu resmi açıklama yapıldı:

"Çocuklarının hayatına sevgisiyle sonsuz bir güç veren, tükenmez sabrıyla onlara her zaman yol gösteren ve tüm fedakarlığıyla geleceğe umut olan babalarımız, başımızın tacıdır. Onlar, bu zorlu ama bir o kadar da kutsal yolda ailelerimizin en büyük destekçisidir.

Unutulmamalıdır ki; bazı kahramanlar pelerin takmaz. Gerçek kahramanlık, bir evladın umudunu ve yaşama sevincini her gün bıkmadan, sevgiyle büyütebilmektir. Recep Öztürk nezdinde, evlatları için birer kahraman olan tüm fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."