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Kaynak: AA

Düzce Belediyesi’nin Merkez Park’ta gerçekleştirdiği etkinlikte, geleneksel ezgiler ve mehter marşları eşliğinde program başladı. Açılış bölümünde Karadeniz kültürüne ait halk dansları da sergilendi.

Programda söz alan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediyenin tarım alanındaki çalışmalarının üç ana başlık altında yürütüldüğünü açıkladı. Özlü, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, yerel tohumların yeniden üretilerek çiftçilere ulaştırılması ve seracılık başta olmak üzere tarımsal üretime yönelmek isteyenlere eğitim sunulmasının bu çalışmalar arasında bulunduğunu belirtti.

Önümüzdeki yıl ata tohumu üretimini artırmayı planladıklarını bildiren Özlü, daha fazla üreticiye tohum sağlanacağını ve yetiştiricilik yapmak isteyenlerin bu imkândan yararlanabileceğini ifade etti.

Tarımın ülke ekonomisi ve geleceği bakımından stratejik bir alan olduğuna işaret eden Özlü, yerel yönetim olarak üretimin geliştirilmesine önem verdiklerini ve tarımsal faaliyetlere katkı sunduklarını dile getirdi.

İL MÜDÜRÜ UZUN’DAN ATA TOHUMU VURGUSU

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise yerel tohumların, üreticilerin yıllar boyunca ortaya koyduğu emeğin ve Anadolu’nun kültürel birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Bu değerleri yaşatan çiftçilere teşekkürlerini ileten Uzun, belediye başkanının öncülüğünde tarım akademisi üzerinden üreticilere farklı destekler sağlandığını aktardı. Uzun, etkinlikte sekiz ayrı sebze türüne ait toplam 16 bin tohumun vatandaşlara sunulduğunu bildirdi.

Etkinliğin son bölümünde, belediyenin 6 dönümlük arazisinde yetiştirilen ürünlerden alınan tohumlar dağıtıldı. Vatandaşlara ayrıca toplam 3 bin adet gül, lavanta ve biberiye fidesi ücretsiz olarak teslim edildi.