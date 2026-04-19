Düzce’de zehir tacirlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgeyi hedef seçen bir satıcı yakayı ele verdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp Orhangazi Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, daha önce farklı suçlardan 4 ayrı kaydı bulunan 27 yaşındaki H.U.’nun bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.

Baskın sırasında yapılan aramalarda; satışa hazır halde iki parça metamfetamin, bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) ve uyuşturucu ticaretinden sağlandığı tahmin edilen 900 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.