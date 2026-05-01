Düzce’de zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda adli makamlara sevk edilen 4 zanlıdan 3’ü demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Kültür, Uzun Mustafa, Azmimilli ve Güzelbahçe mahallelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Narkotik ekiplerince adreslerde yapılan detaylı aramalarda, zehir tacirlerinin piyasaya sürmeye hazırlandığı çok sayıda madde ele geçirildi.

8 ayrı parça halinde toplam 105 gram sentetik kannabinoid, Tek parça halinde 65 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 gram esrar ve 40 adet sentetik ecza hapı, Hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan diğer materyaller.

Operasyon kapsamında, suç kayıtları kabarık olan K.E.D. (18), C.C.M. (23), C.G. (23) ve A.K. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.E.D., C.C.M. ve C.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.