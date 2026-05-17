Düzce’de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi’nde N.A. ve G.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilere ait ev ve araçlarda arama yaptı.

SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 47 gram sentetik kannabinoid, 107 gram sıvı sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında N.A. ve G.Ö. ile bağlantılı olduğu belirlenen Ö.K., C.K., A.G., H.K., Ü.Ç., M.Ö. ve U.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. ve G.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.