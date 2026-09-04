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Kaynak: İHA

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünde üretici Hüseyin Koç’a ait 5 dekarlık aronya bahçesini ziyaret etti. Hasat olgunluğuna ulaşan ürünleri yerinde inceleyen Uzun ve beraberindeki teknik ekip, yetiştiricilik süreçleri, bakım çalışmaları ve rekolte beklentileri hakkında üreticiden bilgi aldı. Programda ayrıca aronyanın işlenmesiyle elde edilen türev ürünler tanıtılarak, meyvenin yalnızca yaş olarak değil, işlenmiş ve katma değerli ürünler şeklinde pazara sunulmasının önemi ele alındı.

"ÜRETİCİ GELİRLERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Aronyanın son yıllarda öne çıkan stratejik bir alternatif ürün olduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aronya, üreticilerimizin yoğun ilgi gösterdiği önemli alternatif ürünlerden biri. İlimizin iklim ve toprak yapısına uygun ürünlerin doğru ve modern tekniklerle yetiştirilmesini önemsiyoruz. Özellikle İyi Tarım Uygulamaları çatısı altında yapılan üretim; hem kaliteli ve güvenilir gıda elde edilmesi hem de doğal kaynaklarımızın korunması açısından büyük değer taşıyor."

Aronyanın işlenerek farklı türev ürünlere dönüştürülmesinin çiftçi gelirlerini artıracağını vurgulayan Uzun; üretimin yanı sıra sanayi entegrasyonu, ürün çeşitlendirmesi ve pazar değerinin yükseltilmesinin temel öncelikleri olduğunu ifade etti.