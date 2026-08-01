Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Düzce genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası ve hafta sonu tatili, doğaseverler ile macera tutkunlarını su sporlarına yönlendirdi. Yüksek sıcaklıklardan bunalan çok sayıda vatandaş, serinlemek için çözümü rafting yapmakta buldu.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyünde faaliyet gösteren rafting tesisleri, ziyaretçilerin odak noktası haline geldi. Bölgeye gelen macera tutkunları, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek Melen Çayı'nın 13 kilometrelik zorlu parkuruna kendini bıraktı. Katılımcılar bir yandan serin suyun tadını çıkarırken bir yandan da heyecan dolu bir deneyim yaşadı.

Bölgedeki hareketliliği değerlendiren Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, tesislerde hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük bir yoğunluk oluşturduğunu belirtti. Sıcak havanın hafta sonu tatiliyle birleşmesinin ziyaretçi sayısını doğrudan artırdığını vurgulayan Tepe, insanların Melen Çayı'nın serin sularında ferahladığını ve bölgede renkli görüntüler oluştuğunu ifade etti.