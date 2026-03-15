Edinilen bilgiye göre, Z.S.'ye ait evin birinci katında sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Küçük çaplı başlayan yangın kısa sürede yoğun duman ve karbonmonoksit gazına neden oldu.

Aynı katta uyuyan Kadriye Seymen, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra evde hareketsiz halde bulunan Seymen'i buldu. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.Seymen'in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın ve ölüm olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Yetkililer, özellikle kış aylarında soba ve baca temizliğine dikkat edilmesi, karbonmonoksit dedektörü kullanımı ve yangın güvenliği konusunda vatandaşları uyardı.