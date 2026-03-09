Düzce Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Serdar Tuncer, kendine has üslubu ve derinlikli anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şiirlerin okunduğu ve samimi sohbetlerin edildiği etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı.

Tuncer, "Düzce’mizin güzel insanlarına hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Belediyemizin misafiri olarak Düzce’ye geldik ve güzel bir program yaptık. Ramazan’ın ruhuna uygun sohbet ettik, Peygamber Efendimizden bahsettik, nat-ı şerifler okuduk, kah tebessüm ettik, kah mahzun olduk. Bu vesileyle programa katılanlara bir kez daha teşekkür etmek isterim. Katılamayanlara da hayırlı ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri 10 Mart’ta Merve Gülcemal söyleşisi ile devam edecek.