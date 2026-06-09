Düzce kent merkezinde meydana gelen olayda, emniyet güçlerinin dikkati ve hızlı aksiyonu büyük bir mağduriyetin önüne geçti. Alınan bilgilere göre, bir vatandaşın şüpheli işlem yapacağına dair gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri acilen harekete geçti.

İhbar hattından gelen bilgileri değerlendiren emniyet güçleri, yaşlı bir vatandaşın işlem yapmak üzere olduğu banka şubesini hızlıca tespit ederek adrese intikal etti. Banka içerisine giren polis ekipleri, 77 yaşındaki emekli A.S.'yi cep telefonuyla görüşme halinde yakaladı.

Yapılan incelemede, yaşlı adamın telefondaki şahıslar tarafından korkutulduğu ve kendisini polis-savcı olarak tanıtan bu suçluların talimatıyla tam 350 bin lira tutarındaki birikimini verilen hesaba göndermek üzere olduğu anlaşıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adama hemen müdahale ederek bankacılık işlemini son anda durdurdu.

Telefonun ucundaki kişilerin gerçek kamu görevlisi olmadığı ve organize bir dolandırıcılık şebekesi tarafından kandırıldığı yönünde detaylıca bilgilendirilen emekli A.S., yaşadığı şokun ardından derin bir nefes aldı. Polisin zamanında ve profesyonel müdahalesiyle tüm birikimini kurtaran yaşlı adam, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Emniyet yetkilileri, hiçbir polis, savcı veya kamu görevlisinin vatandaşlardan telefon yoluyla para, altın ya da hesap transferi talep etmeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, bu tür şüpheli durumlarda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibata geçilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.